Football: Guardiola: «On ne gagnera pas si on ne compte que sur Haaland»

10 buts et 1 passe décisive en six matches: le prodige norvégien de 22 ans, Erling Haaland, a marqué les esprits pour ses débuts en Premier League. Il est maintenant attendu sur le front de la Ligue des champions, que son club de Manchester City attaquera dès ce mardi soir sur le terrain du FC Séville (21h).

À la veille du match, le manager des Citizens, Pep Guardiola, a lancé une forme d’avertissement à tous les autres joueurs de l’équipe: «Si tout doit reposer sur les seules épaules de Haaland, si l’équipe ne fait que compter sur lui, alors on ne gagnera pas (la Ligue des champions)», a-t-il prévenu. Avant d’ajouter, de manière plus générale: «Je sais, je sais, c’est la Champions League. Chaque année, tout le monde fait de nous le favori de la compétition, mais la vérité, c’est que nous n’avons jamais réussi à donner raison à toutes ces personnes. Va-t-on gagner la Ligue des champions, ne va-t-on pas la gagner? Pour l’instant, je n’en sais rien.»

Redirigé sur Haaland pendant la conférence de presse, Guardiola a admis que son attaquant avait «un réel talent» qui pourrait faire la différence lors des matches décisifs de Ligue des champions. «Mais nous n’allons pas gagner en raison de la seule présence d’Erling, a-t-il nuancé. Je comprends parfaitement que tout le monde parle de lui en ce moment, et j’espère qu’il va continuer à nous aider comme il le fait. En fait, nous dépendrons de ce qui se passera sur le terrain. Si nous sommes bons et que nous gagnons, nous l’aurons mérité. Mais si nous perdons, nous rentrerons chez nous et nous serons punis (sic!) par nos fans et les médias, et il nous faudra chercher à nous relancer.»