Football - Guardiola remis à sa place par les fans de City

Après la rencontre, le technicien espagnol n’avait pas caché sa déception, encourageant les fans à se rendre au stade samedi pour la venue de Southampton en championnat. «J’aimerais qu’il y ait plus de monde samedi, nous en avons besoin. J’invite les gens à se rendre au stade pour regarder le match», avait notamment plaidé l’Espagnol.

Ces propos n’ont pas vraiment plu aux supporters des Citizens et ils l’ont fait savoir. «Guardiola ne comprend pas les difficultés que les gens ont pour venir au stade un mercredi à 20h. Certains ont des enfants, d’autres ne peuvent pas se le permettre et il y a aussi le Covid», s’est défendu Kevin Parker, secrétaire des clubs de supporters de Manchester City.

«Il devrait s’en tenir au coaching»

Cité par l’agence anglaise Press Association, Kevin Parker ne s’est pas arrêté là. «Guardiola est absolument le meilleur coach du monde, et je pense qu’il devrait s’en tenir à ça. Ses propos ternissent la belle soirée de mercredi. Depuis, on a plus parlé des commentaires de Pep que du match. Personne dans l’entourage du club devrait remettre en question la loyauté des supporters. C’est décevant», a finalement déploré le secrétaire.