Amérique latine : Guatemala: état d’exception pour protéger un groupe minier suisse

L’entreprise Compania Guatemalteca de Niquel, filiale de Solway Investment Group, continue son activité bien que la justice ait ordonné son arrêt en attendant une consultation de la population autochtone.

Le 24 octobre, le président guatémaltèque Alejandro Giammattei avait déjà décrété l’état de siège, qui limite le droit de manifester et permet des arrestations sans ordre d’un juge.

La mesure, adoptée en conseil des ministres a pour but «le maintien de l’autorité de l’État et de la sécurité publique dans la zone» contre des «groupes délinquants et des milieux qui s’opposent aux activités minières», selon le texte du décret.