Guatemala: La saisie des urnes par le parquet soulève la réprobation

«Nouvelle escalade»

Bernardo Arévalo a réclamé mardi la démission des procureurs Curruchiche et Porras, qui «ont entrepris une nouvelle escalade dans le coup d’État en cours». Le social-démocrate large vainqueur du second tour avait déjà jugé la disqualification de son parti comme un projet de «coup d’État». Il réclame la fin de la persécution judiciaire, qui, selon lui, affecte la transition vers son investiture en janvier 2024.

«Action sans précédent»

«Le ministère public, loin d’adapter ses actions aux normes démocratiques, intensifie une stratégie de remise en cause du processus électoral et d’intimidation des autorités électorales», a fustigé l’Organisation des États américains dans un communiqué.

L’UE a elle réitéré son appel «à toutes les institutions et branches du gouvernement pour qu’elles respectent pleinement le résultat des élections» et «qu’elles s’abstiennent d’actions qui compromettent ces résultats».

La présidente du TSE, Irma Palencia, a dénoncé la saisie des urnes «sans précédent et inquiétante». «Maintenant, nous ne pouvons pas garantir le contenu des urnes parce qu’elles ont déjà été violées et que la chose la plus sacrée qui s’y trouvait était le vote des Guatémaltèques», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Toutefois, Irma Palencia a précisé que les résultats avaient déjà été officialisés, «et que cela ne pouvait être modifié», «cette phase est close et terminée».