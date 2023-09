Guatemala: Le président élu dénonce un projet de «coup d’Etat»

«Il y a un groupe d’hommes politiques et de fonctionnaires corrompus qui refusent d’accepter le résultat (du scrutin) et qui ont mis en place un plan pour briser l’ordre constitutionnel et violer la démocratie», a déclaré Bernardo Arévalo lors d’une conférence de presse. «Ces actions constituent un coup d’État promu par les institutions qui devraient garantir la justice dans notre pays», a-t-il ajouté.