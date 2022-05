Gucci a pu payer 100’000 francs pour acheter des étoiles

Gucci a présenté sa collection croisière 2023 (ligne d’entre-saison) lundi soir au Castel de Monte, un château du XIIIe siècle situé dans les Pouilles, dans le sud de l’Italie (voir vidéo ci-dessous) . La date du 16 mai a été retenue parce qu’elle coïncidait avec la pleine lune et une éclipse totale de Lune. Le show était intitulé Cosmogonie, en référence aux récits de la création du monde. Le storytelling astral de la maison de prêt-à-porter va même beaucoup plus loin. En effet, elle a annoncé avoir acheté une étoile au nom de chaque invité.

Eh oui, on peut acheter une étoile dans l’espace. Enfin, plus ou moins. Sur le Net, des sites commerciaux proposent de telles transactions. Même en Suisse puisqu’il existe, par exemple, une plateforme nommée acheteruneetoile.ch. Là, on trouve trois offres à des tarifs différents: 59, 79 et 159 francs. Le prix augmente en fonction de la brillance de l’étoile et du matériel fourni (certificats, cartes, etc.).