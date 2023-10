Kendall Jenner et Bad Bunny posent ensemble pour Gucci

Privée mais pas secrète, c’est ainsi qu’on pourrait qualifier la relation entre Kendall Jenner et Bad Bunny. Bien que la rumeur les dise en couple depuis février 2023 et qu’ils ont multiplié les apparitions à deux, l’Américaine de 27 ans et le Portoricain de 29 ans n’ont, pour l’instant, pas officialisé leur romance. Une situation qui ne semble pas les empêcher de travailler ensemble. La marque Gucci a en effet dévoilé samedi 30 septembre une nouvelle campagne publicitaire pour une collection de bagages. Sur une des photos, on découvre les deux stars enlacées et tout sourire: le dixième artiste le mieux payé de 2022 est debout en arrière-plan et celle qui a posé nue sur un cheval est assise sur une pile de sacs de voyage et de valises.