Football: Guéri du cancer, Sébastien Haller va marquer le coup 

Le joueur franco-ivoirien Sébastien Haller devrait porter pour la première fois le maillot du Borussia Dortmund en compétition officielle, ce dimanche face à Augsburg. Recruté durant l’été 2022 par le BVB, l’attaquant avait annoncé en juillet dernier être atteint d’un cancer des testicules. Une situation qui l’a contraint à renoncer à la première partie de saison. Deux opérations (la deuxième en novembre dernier) et quatre cycles de chimiothérapies lui ont permis de vaincre sa maladie et revenir en forme.

Le No 9 du BVB avait retrouvé les terrains au début du mois, puis le chemin des buts quelques jours plus tard avec un triplé en 8 minutes lors d’un match amical face au FC Bâle. Ses débuts en Bundesliga sont très attendus et une petite surprise a été dévoilée. En effet, son équipementier allemand Puma a révélé sur Instagram sa future paire de crampons, arborant le message «F*** cancer». Une inscription claire représentant le dur combat qu’a mené le joueur face à la maladie. Selon Puma, c’est «déjà le meilleur retour de l’année».