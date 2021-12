Vaud – Guéri d’un cancer du testicule à l’âge de 16 ans, il alerte les jeunes hommes

Le jeune homme défendra son travail de maturité devant ses professeurs à la fin de la semaine. 20min/François Melillo

«Beaucoup de gens pensent que le cancer est une maladie de personnes âgées. On ne se dit pas que les jeunes peuvent aussi être touchés. Je pense que le manque de prévention y est pour quelque chose, et il en manque cruellement à propos du cancer du testicule…» Martin*, 17 ans, a été diagnostiqué au printemps 2020. Cet étudiant du Gymnase Provence, à Lausanne, en a fait le sujet de son travail de maturité. Il s’est servi de son expérience personnelle pour sensibiliser les jeunes hommes par le biais d’un site internet à but préventif.

L’autopalpation

Lui n’y avait jamais été sensibilisé, jusqu’à ce qu’il tombe par hasard sur une émission française à la télévision, «un coup de chance»: «Ils parlaient de l’importance de l’autopalpation, ça m’a mis la puce à l’oreille. Moi, c’est comme si j’avais une petite boule à l’extrémité du testicule. On appelle ça un nodule. C’était dur mais indolore, raconte le jeune homme. Le plus difficile, c’est de s’en rendre compte et de pousser la porte du médecin.» Martin a vu juste. Un mois plus tard, on lui retire le testicule.

Son diagnostic n’est posé que grâce aux analyses qui suivent l’intervention. Son médecin lui parle alors de «cancer» et de «tumeur localisée». «J’ai appris en même temps que j’étais guéri et que j’avais été malade. Même si j’ai été soulagé, sur le moment, ça a été un choc», se souvient l’adolescent, qui a connu le stade «très précoce» de la maladie.

Les jeunes dans le viseur

En Suisse, environ 470 cas de cancer du testicule sont diagnostiqués chaque année, et 80% d’entre eux concernent des hommes de moins de 50 ans. Selon la Ligue suisse contre le cancer, environ un jeune homme sur 20’000 est concerné avant son 20ème anniversaire. Le taux d’incidence atteint un pic dans la tranche d’âge des 35-39 ans, avec quelque 26 cas pour 100’000 personnes.

Mais avant de regarder cette émission, Martin n’avait jamais entendu parler de cette maladie. «Les pédiatres nous palpent, mais on ne nous explique rien. Il n’y a pas de prévention», regrette l’étudiant. Sur son site internet, il a donc répertorié les facteurs de risques et dressé les principaux symptômes liés à ce cancer, tout en rappelant le seul geste qui permet de le détecter.

Vers la guérison

«Au début, j’avais le projet de passer dans les gymnases, et puis j’ai pensé qu’un site était un bon moyen de parler aux jeunes, mais aussi à leur famille», poursuit celui qui peut aujourd’hui parler de guérison.

Si Martin doit encore effectuer régulièrement pour des prises de sang et scanners, après un an et demi de suivi, «tout se passe bien» pour lui. D’autres ont été moins chanceux. Pour son travail, il a recueilli le témoignage d’un vingtenaire ayant dû faire face à un stade plus avancé, accompagné d’importances douleurs. «Le but est d’éviter que la maladie évolue en silence, d’où l’importance de l’autopalpation», répète l’adolescent.

Moins de décès qu’autrefois La Ligue suisse contre le cancer rapporte une augmentation de 16% de l’incidence du cancer du testicule entre 1988 et 2017, mais également une diminution du taux de mortalité de 67% sur la même période. Aujourd’hui, 96% des hommes atteints sont encore en vie cinq ans après le diagnostic. Si aucune mesure n’est connue pour prévenir la maladie, la Ligue recommande de consulter rapidement un médecin si des changements au niveau des testicules sont constatés, comme par exemple des grosseurs, ou bien en cas de douleurs persistantes. À l’occasion de l’action «Movember», le mois dernier, les HUG ont proposé des consultations gratuites pour inciter les hommes à se faire dépister, pour prévenir du cancer des testicules et aussi celui de la prostate.