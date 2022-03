Genève - Guéri et béni, le goéland «a retrouvé ses copains»

Regard tendre et sourire adorable, Maya a longtemps scruté la rade. «Il était blessé, tu sais. Alors ça m’a fait plaisir de le voir aller très haut et retrouver ses copains.» La fillette a assisté mercredi à l’envol d’un goéland revenu de loin. Un meilleur souvenir que la vaste opération de sauvetage de l’oiseau dont elle a été témoin, il y a trois mois. Son papa avait prévenu les secours et Maya, 4 ans, est devenue la marraine de «Casimir» le goéland.

«Dans un sale état»

Touché aux ailes, dont l’une était fracturée, «son pronostic était incertain, rembobine Morgane Cavalar, responsable des soins. On l’a bandé quelques jours, puis maintenu temporairement en cage pour l’empêcher de déployer ses ailes et se déplacer, afin de ne pas aggraver les blessures.» Heureusement, le goéland «dans un sale état» a guéri.

Un saint et de l’eau bénite

Avant l’envol au-dessus du lac, aidé de Maya, le curé des Eaux-Vives a béni l’oiseau. «L’accident a eu lieu chez nous, on se sent un peu responsable, a souri Thierry Schelling. Par ailleurs, la bénédiction de chiens, chats et autres est une tradition de l’Église catholique pour célébrer Saint-François, patron des animaux.» Maya, elle, a simplement vu un oiseau libre. Et cela a suffi à son bonheur.