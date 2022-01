Coronavirus : Guérie, mais pas vaccinée, le job lui passe sous le nez

Une Vaudoise s’est vu évincer du processus de recrutement pour un emploi à Genève après avoir informé l’entreprise de la manière dont elle avait obtenu son pass sanitaire.

Le pass obtenu après avoir été testé positif et celui délivré à la suite d’une vaccination sont identiques. Tous deux donnent lieu à un certificat Covid valable 270 jours.

Pas de vaccin, pas de boulot. Une Vaudoise a amèrement goûté à cette nouvelle règle en vigueur dans plusieurs entreprises suisses lors des processus de sélection. Si la pratique n’est pas nouvelle, la quadragénaire a été surprise de voir son dossier recalé. En effet, la demandeuse d’emploi possédait bien un pass sanitaire, relève «Watson». Seul hic: elle l’avait obtenu via une guérison et non après une vaccination.