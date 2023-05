Guérir du cancer par la prière, possible selon cette Eglise

«Si une personne est atteinte d'une maladie incurable, de sclérose en plaques ou de cancer, elle peut être guérie de manière inexplicable par la prière et l'action du Saint-Esprit.» Cette phrase est tirée d’un communiqué annonçant la tenue du «Push Weekend», un grand rassemblement de la New International Church, entre le 2 et le 4 juin à la Tissot Arena de Bienne. Des milliers de personnes sont attendues pour l’occasion. Contacté par le «Journal du Jura», le pasteur John E. Sagoe tempère quelque peu le propos: «Je dis que c'est possible, pas que ça va forcément arriver. Ce sont deux choses différentes.»