Guerre au Soudan: combats acharnés et immeubles en feu à Khartoum

Combats «les plus violents depuis le début de la guerre»

Des affrontements ont désormais lieu autour du QG avec différents types d’armes, ont déclaré à l’AFP des témoins par téléphone depuis Khartoum. D’autres ont fait état d’affrontements dans la ville d’El Obeid, à 350 kilomètres plus au sud. Les combats entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les Forces de soutien rapide (FSR) de son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, se sont intensifiés depuis samedi, provoquant des incendies dans plusieurs bâtiments clés du centre de la capitale soudanaise.

Nawal Mohammed, 44 ans, a affirmé que les combats de samedi et dimanche ont été, selon elle, «les plus violents depuis le début de la guerre». Bien qu’elle vive à environ trois kilomètres des affrontements les plus proches, ses portes et ses fenêtres ont tremblé sous la force des explosions, a-t-elle assuré. Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont partagé des images vérifiées par l’AFP de flammes dévorant des monuments, des bâtiments et des tours, dont celle de la Greater Nile Petroleum Oil Company. Les images montrent aussi des bâtiments avec des fenêtres défoncées et des murs carbonisés ou criblés de balles.