Guerre au Yémen: Des rebelles Houthis se rendent en Arabie saoudite

La paix, «première option»

La délégation doit «poursuivre les consultations avec la partie saoudienne», a dit le président du conseil politique des rebelles Houthis, Mahdi al-Mashat, à l’agence de presse Saba, contrôlée par les rebelles. «La paix était et reste notre première option et tout le monde doit travailler pour y parvenir», a-t-il souligné.

Pays le plus pauvre de la péninsule Arabique, le Yémen est plongé depuis neuf ans dans une guerre opposant les rebelles Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa et d’autres pans de territoire, au gouvernement qui est appuyé par une coalition militaire dirigée par Ryad.

«Elan»

La visite «revient à faire passer les relations entre les Houthis et l’Arabie saoudite des coulisses au salon», a estimé le directeur du centre d’études stratégiques de Sanaa, Majed al-Madhaji. En organisant des discussions à Ryad, les deux parties «légitiment cette relation et lui donnent un élan supplémentaire», a-t-il ajouté à l’AFP. «Sur le plan politique, c’est un pas en avant pour mettre fin au rôle direct de l’Arabie saoudite au Yémen et pour que les Houthis reconnaissent son rôle de médiateur», en plus d’être l’une des parties au conflit, a-t-il encore dit.