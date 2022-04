Proche-Orient : Guerre au Yémen: les belligérants s’entendent sur une trêve de deux mois

Les rebelles houthis et les forces gouvernementales se sont accordées pour cesser le combat à partir de samedi, ont annoncé les Nations Unies.

Les troupes gouvernementales, soutenues par l’Arabie saoudite, et celles des rebelles houthis, appuyées par l’Iran, ont accepté de déposer les armes durant deux mois, notamment en raison du ramadan qui démarre ce samedi.

Mardi soir, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui soutient le gouvernement yéménite contre les rebelles houthis avait annoncé l’arrêt des opérations militaires pour le mois de jeûne du Ramadan. Ce cessez-le-feu était destiné à offrir «les conditions propices nécessaires au succès des consultations (yéménites, ndlr) et un environnement favorable pour le mois sacré du Ramadan pour faire la paix, et réaliser la sécurité et la stabilité au Yémen», avait ajouté le commandement de la coalition dans son communiqué.