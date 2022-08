Yverdon-les-Bains (VD) : Guerre contre le corbeau: la Ville remporte enfin une première bataille

Malgré les nombreux moyens de lutte mis en place depuis plus d’une décennie, le nombre de nids n’a cessé d’augmenter. Sauf cette année.

Il est tenace et très futé. Le corbeau freux est devenu, au fil des ans, la véritable bête noire des autorités yverdonnoises. Depuis 2006, pour le faire fuir et ainsi diminuer les nuisances sonores dont il se fait volontiers l’auteur, elles avaient pourtant tout tenté: engagement d’un fauconnier, drone effaroucheur, laser diffusant de fortes lumières, épouvantails, enregistrements sonores de corbeaux en détresse, un garde-faune armé, etc. Mais rien n’y a fait. Le nombre de nids ne cessait d’augmenter.