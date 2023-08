La France assouplit l’accès aux archives sur la guerre d'Algérie

La France va assouplir davantage l’accès à ses archives sur la guerre d’Algérie, indique un arrêté paru dimanche au Journal officiel. Le pays va autoriser la consultation des dossiers impliquant des mineurs, un geste que réclamaient historiens et familles. En décembre 2021, après des annonces d’Emmanuel Macron de mars 2021, la France avait ouvert, avec quinze ans d’avance sur le délai légal, ses archives judiciaires liées à la guerre d’Algérie sur la période entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966. Mais en pratique, l’accès à ces documents restait «toujours aussi difficile» pour les famille et les chercheurs, avait regretté dans une tribune dans Le Monde l’historien Marc André en novembre 2022. L’un des principaux obstacles était l’exclusion des dossiers impliquant des mineurs – les moins de 21 ans, en raison de la législation de l’époque –, toujours soumis au délai de classification de 100 ans. En raison de cette limitation, couplée à plusieurs autres, «la majorité des dossiers se referment», relevait l’historien.

Des dossiers restent classifiés

Ce nouvel assouplissement s’inscrit dans la politique d’apaisement décidée par Emmanuel Macron durant son premier quinquennat, après les recommandations du rapport de Benjamin Stora sur le conflit mémoriel entre l’Algérie et la France sur le passé colonial. Mais la relation entre la France et l’Algérie reste difficile et empreinte de malentendus et de non-dits.