Innovation

Guerre des droits autour des fonctions de TikTok

L’application américaine Triller revendique la paternité du système de synchronisation audio, alors que l’app chinoise accuse Facebook de plagiat.

Les utilisateurs des deux applications voient eux plutôt l'app Triller comme une pâle copie de TikTok.

Les avocats de Microsoft auront du travail supplémentaire si le géant américain devait bel et bien racheter les activités américaines de TikTok. L’éditeur de l’application de vidéo sociale Triller entend faire valoir un brevet relatif à «des systèmes et des méthodes de création de clips vidéo synchronisés avec une piste audio». Il a déposé une plainte auprès d’un tribunal texan pour contrefaçon contre son plus grand rival TikTok et sa société mère ByteDance.

Le brevet obtenu en 2017 par David Leiberman et Samuel Rubin, cofondateurs de Triller, décrit un moyen de créer des vidéos synchronisées avec l’audio, y compris lorsqu’une ou plusieurs prises vidéo sont capturées pendant la lecture de la piste audio sélectionnée. La société affirme que TikTok viole cette fonctionnalité en permettant à ses propres utilisateurs d’assembler plusieurs vidéos tout en utilisant la même piste audio.

TikTok n’est pas la seule entreprise à proposer une application avec des vidéos synchronisées avec une piste audio, relève le site Techcrunch en citant Dubsmash, qui compte plus de 100 millions de téléchargements contre des dizaines de millions seulement à Triller. «Nous trouverions cette affirmation exagérée étant donné que Dubsmash a été lancé six mois avant le lancement de leur service sur l’App Store et le Play Store», a d’ores et déjà déclaré Suchit Dash, patron et cofondateur de Dubsmash qui n’est, pour l’instant en tout cas, pas visé par une procédure similaire.

Comme le rappelle également le site spécialisé, Musical.ly (que ByteDance a racheté pour la fondre dans TikTok) possède également un brevet lié à «la génération et au partage de vidéos avec synchronisation labiale (lip-sync)» accordé également en 2017. Aucune mention n’en est bien sûr faite dans la plainte déposée par Triller.

Comme Facebook, Triller pouvait être le grand gagnant du bannissement de TikTok aux États-Unis avant l’arrivée peut-être salvatrice de Microsoft pour l’app d’origine chinoise. La chasse aux créateurs de contenu reste plus intensive que jamais, au grand dam de Mike Lu, patron de Triller. «Nous avons été choqués d’apprendre que TikTok utilise en fait ses fonds d’influence pour payer les créateurs de contenu pour qu’ils ne publient pas sur Triller, en fait pour interdire toute publication sur Triller», s’est-il ému.