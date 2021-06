Arménie : Guerre des mots au dernier jour de la campagne électorale

L’Arménie se rend aux urnes dimanche. Un scrutin vital pour le Premier ministre. Son rival utilise l’argument de la défaite face à l’Azerbaïdjan dans le conflit au Haut-Karabakh.

Réformateur et héros populaire de 46 ans, l’ancien journaliste a été porté à la tête du gouvernement par une révolution pacifique en 2018, grâce à sa promesse de chasser les élites corrompues du pouvoir dans cette petite ex-République soviétique du Caucase. Mais sa popularité a été mise à mal par la défaite arménienne dans le conflit armé contre l’Azerbaïdjan, ennemi héréditaire, à l’automne 2020.

Humiliation nationale

Après six semaines de combats qui ont fait près de 6000 morts, Erevan a dû céder d’importants territoires qu’elle contrôlait depuis une première guerre, dans les années 1990, autour du Haut-Karabakh, région sécessionniste azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens.

Perçue comme une humiliation nationale en Arménie, cette défaite a déclenché une crise politique, forçant le P remier ministre à convoquer des législatives anticipées dans l’espoir de faire baisser la tension et de renouveler son mandat. Mais sa victoire est loin d’être acquise, alors que nombre de ses anciens partisans, suite au conflit, se sont tournés vers ses rivaux, bien que ceux-ci soient souvent issus des élites chassées du pouvoir en 2018.

«Guérissons nos plaies!»

Face au risque d’une défaite électorale ou d’un score en demi-teinte, Nikol Pachinian a exhorté ses compatriotes à se rendre aux urnes pour y réaliser «une révolution d’acier» lors d’un grand rassemblement, jeudi soir, à Erevan. «Les Arméniens voient qu’il y a des forces qui provoquent des affrontements politiques, une guerre civile», a-t-il renchéri à la télévision, plus tard dans la soirée.

Son principal rival, Robert Kotcharian, qui a dirigé le pays de 1998 à 2008 et a maintes fois accusé les autorités d’incompétence, a appelé ses compatriotes à «ne pas se laisser tromper une nouvelle fois» dans une vidéo, vendredi. «On choisit entre une paix digne et une honte humiliante. Guérissons nos plaies!» Son dernier rassemblement est prévu vendredi soir, sur la place c entrale d’Erevan.