Diplomatie : Guerre des mots pour la 1re confrontation entre l’équipe Biden et la Chine

La rencontre entre Antony Blinken et de hauts responsables chinois, jeudi en Alaska, a résulté en une joute verbale.

Ils avaient promis de tout se dire, et la promesse a été tenue: les États-Unis et la Chine ont étalé jeudi en Alaska des désaccords irréconciliables lors du premier face-à-face de l’ère Biden, mettant en scène une confrontation sans merci entre les deux premières puissances mondiales.

«Mentalité de Guerre froide»

La ville d’Anchorage avec ses températures polaires, tournée vers le Pacifique, a été choisie comme un terrain plus neutre que Washington ou Pékin pour ce séminaire de trois longues sessions étalées jusqu’à vendredi matin. Mais les attentes étaient limitées et le ton donné par les discours d’ouverture a confirmé la profondeur du fossé qui sépare les deux pays rivaux.

Mais l’équipe Biden, qui reprochait à l’administration Trump son isolement sur la scène mondiale et une diplomatie à la fois véhémente et brouillonne, assure vouloir être plus méthodique pour «coopérer» face aux défis communs que sont le réchauffement climatique, la pandémie ou la non-prolifération nucléaire. Et surtout pour remporter la compétition stratégique avec la Chine, érigée en «plus grand défi géopolitique du XXIe siècle».

«Litanie de désaccords»

Pour Bonnie Glaser, du cercle de réflexion Center for Strategic and International Studies, les deux camps vont maintenant «rechercher d’éventuels terrains d’entente» et «regarder s’ils peuvent gérer, voire réduire, leurs divergences». Pas davantage: «un +reset+ des relations n’est pas à l’ordre du jour», dit-elle à l’AFP au sujet d’une éventuelle «réinitialisation» pour sortir de la plus grave crise entre la Chine communiste et les États-Unis depuis leur reconnaissance mutuelle des années 1970.