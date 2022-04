Idoles du sport – «Guerre des pixels»: Zizou, CR7 et Messi ont mis tout le monde d’accord

Œuvre d’art de l’ère numérique, la fresque née de «la guerre des pixels» de Reddit – sorte de forum de discussion qui compte plus de 50 millions d’utilisateurs quotidiens – a beaucoup fait parler d’elle. Chaque internaute pouvait placer un pixel toutes les 5 minutes sur la toile numérique. Le but? Il n’y en avait pas, si ce n’est de parvenir à conserver sa place.

Cela a donné lieu à de véritables mouvements communautaires. Le logo de Chelsea s’est retrouvé vandalisé à plusieurs reprises, avec un joueur affublé de la moustache de Hitler. Ceux de Liverpool, Arsenal ou du FC Barcelone étaient bien présents, tout comme ceux de Boston ou des Suns. La Formule 1 a choisi de représenter l’intégralité de ses écuries. Parmi les plus en vue de cet énorme travail sur plusieurs jours: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane. Tous les trois étaient au centre d’alliances cruciales.

Zidane, pour la France

L’idée d’inscrire Zidane sur la fresque a séduit. La France s’est trouvé une icône rassembleuse tandis que la communauté espagnole – en partie fan du Real Madrid – devait effacer une de ses idoles. C’est ce qu’elle a fait, en remplaçant le mythique milieu de terrain par une paire de fesses. Les modérateurs l’ont rapidement supprimée, ne voulant pas de ce type de contenus. Il n’en fallait pas plus pour que Zidane revienne, encore.

Organisés, les Français se sont ralliés derrière leurs plus grands streamers. Ils ont formé plusieurs équipes: les personnes nées au printemps, en été, en automne et en hiver ont placé leur pixel tour à tour, de manière à créer et maintenir les dessins. La reconstruction de Zidane s’est faite en quelques minutes à peine.