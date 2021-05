Économie américaine : Guerre des salaires aux États-Unis, pour attirer les employés

Certains groupes comme McDonald’s ou Amazon n’hésitent pas à promettre des hausses de salaires pour attirer la main-d’œuvre.

La guerre des salaires a commencé aux États-Unis, où McDonald’s et Amazon viennent à leur tour d’annoncer des paies plus élevées pour attirer les employés, tandis que plusieurs États vont réduire ou supprimer dès juin les allocations-chômage supplémentaires liées au Covid.

McDonald’s va ainsi augmenter certains salaires face à «une situation compliquée au niveau du recrutement», a expliqué jeudi Joe Erlinger, responsable aux États-Unis de la célèbre chaîne de restauration rapide. Pour recruter rapidement 10’000 personnes, le groupe augmente donc les salaires à l’embauche dans les établissements qu’il gère directement – et non ceux des franchisés – désormais entre 11 et 17 dollars de l’heure pour les employés, 15 et 20 dollars pour les managers. Le salaire minimum est de 7,25 dollars dans le pays même si plusieurs États imposent un niveau plus élevé.