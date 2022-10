Valais : Guerre du sauvetage héliporté déclarée en Valais

Le Valais n’avait plus mis au concours le service de sauvetage héliporté depuis 2003. Une nouvelle société, Héli-Alpes, a voulu que cela change et, en 2020, après plusieurs étapes, le Tribunal fédéral (TF) a exigé qu’une mise au concours ait lieu. Un appel d’offres a donc été lancé. Mais en avril dernier, la perspective de voir la Rega entrer dans la danse face aux historiques Air Zermatt et Air-Glaciers faisait monter au créneau des Zermattois qui demandaient le boycott de la Rega.

Vives réactions avant même la décision

Cette conclusion a fait bondir le patron de la compagnie locale Héli-Alpes, qui était sur les rangs et qui a été jusqu’au TF pour que cela change. Autre candidat déclaré, la Rega ne s’avoue pas encore vaincue et met la pression sur l’État du Valais. Dans une lettre recommandée, elle met en cause l’impartialité de l’OCVS, en charge de l’évaluation. «Nous considérons que l’OCVS, dans le conseil d'administration duquel siègent des représentants d’Air Zermatt et d’Air-Glaciers, est partial en ce qui concerne ses décisions dans le domaine du sauvetage aérien dans le canton du Valais», écrit la Rega.