Guerre en Ukraine: 16 morts dans une frappe russe sur un marché 

Services de secours de la région de Donetsk via REUTERS

Au moins seize personnes ont été tuées mercredi, et 31 autres blessées par un bombardement russe sur un marché dans l’est de l’Ukraine, à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, théâtre d’une sanglante bataille avec les troupes de Moscou, depuis plus d’un an. «L’artillerie des terroristes russes a tué seize personnes dans la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk», a écrit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur les réseaux sociaux.