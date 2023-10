Guerre en Ukraine: Au moins un mort après des attaques russes

L’Ukraine a dit avoir essuyé dans la nuit et dans la matinée de mercredi de nouvelles attaques de drones et bombardements russes, faisant au moins un mort. A l’aube, une frappe aérienne a touché une maison dans un quartier résidentiel de Beryslav, dans la région de Kherson (sud), tuant un homme de 42 ans, a indiqué le gouverneur régional Oleksandre Prodoukine. La ville de Kherson, libérée par les forces ukrainiennes en novembre 2022, a elle aussi essuyé des bombardements, mais le responsable n’a pas fait état de victimes.

La région de Khmelnitskiï, dans l’ouest de l’Ukraine, a elle été visée par des drones qui ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne. Leurs débris ont fait des dégâts et 16 blessés, selon le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko. Il a précisé que 11 immeubles résidentiels, neuf maisons, deux sites scolaires, un bâtiment administratif et des voitures ont été endommagés. Au total, l’armée de l’air ukrainienne a indiqué avoir abattu dans la nuit de mardi à mercredi 11 drones de fabrication iranienne «Shahed», des appareils que la Russie lance toutes les nuits contre l’Ukraine.

Les autorités ukrainiennes n’ont rien dit de l’autre offensive russe en cours dans l’est, contre la ville d’Avdiïvka. Le 10 octobre, l’armée russe est montée à l’assaut contre cette cité, sur le front depuis 2014, mais a essuyé de lourdes pertes, selon Kiev et des blogueurs militaires russes. L’Ukraine a lancé, elle, en juin une vaste contre-offensive pour tenter de libérer les territoires occupés de l’Est et du Sud. Jusqu’ici les avancées ont été très réduites. La ligne de front, longue de plus de 1000 km, n’a guère bougé depuis près d’un an et la libération de la ville de Kherson en novembre 2022.