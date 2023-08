Ces Ukrainiens qui désertent «pour arrêter de voir ça»

«J’ai vu une tête coupée et quelqu’un se faire tirer dessus.» Après un mois sur le front, le conscrit ukrainien Ivan Ichtchenko a déserté l’année dernière, quitte à payer une fortune en bakchichs et à subir l’infamie.

«Je me prenais pour un super-héros avant, mais quand on voit la guerre en vrai, on réalise qu’on n’a rien à y faire», explique le trentenaire, cheveux longs, barbe de trois jours et bague au doigt.

Tiraillés par la culpabilité

La culpabilité, ces Ukrainiens qui refusent de combattre doivent y faire face quand ils rencontrent des compatriotes à travers l’Europe occidentale. C’est le cas d’Evguène Kouroutch, parfois confronté à des situations gênantes au volant de son taxi à Varsovie. «On m’a dit: «Nos maris se battent au front et vous, les lâches, vous vous cachez!», souffle cet officier de réserve, âgé de 38 ans, qui était en Pologne quand la guerre a éclaté et a renoncé à retourner dans son pays.

Un homme de son âge ne passe pas inaperçu parmi le million d’Ukrainiens accueillis en Pologne: la moitié des réfugiés sont des enfants et plus des trois quarts des adultes sont des femmes séparées de leurs conjoints, qui ont, eux, répondu présent.

S’il dit comprendre que ce soit un sujet «douloureux» et «conflictuel», celui-ci dit devoir être là pour sa famille. Originaire d’Odessa, il a fait venir son fils de 5 ans, Kirill, et sa fille Anastasia, 8 ans, ainsi que son épouse. «Quand je les regarde, ça me donne de la force et me conforte dans l’idée que je ne fais pas cela pour rien.»