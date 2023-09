Contre-offensive de Kiev menacée par la lenteur de l’aide occidentale

«Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie y est, elle nous arrête depuis le ciel», a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky a reconnu, vendredi, que la Russie ralentissait la contre-offensive ukrainienne, blâmant la «lenteur» des livraisons d’armes occidentales, et demandé des armes à longue portée ainsi que de nouvelles sanctions contre Moscou.

Le président ukrainien a par ailleurs souligné que le temps jouait contre l’Ukraine, la Russie misant sur une victoire républicaine à la présidentielle américaine de 2024 pour affaiblir le soutien de Washington à Kiev. «Plus c’est long, plus les gens souffrent. Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie y est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive», a-t-il déclaré.

Selon lui, «les processus deviennent plus compliqués et plus lents s’agissant des sanctions économiques contre Moscou ou de l’approvisionnement en armes» occidentales.