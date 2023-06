Guerre en Ukraine: Elizabeth Gilbert renonce à publier un nouveau roman se déroulant en Russie

Getty Images via AFP

«Je retire ce livre du calendrier de publication», a expliqué la romancière (ici en 2014). «Je travaille sur d’autres projets de livre et j’ai pris la décision de tourner mon attention vers eux.»

«Ce n’est pas le moment de publier ce livre», intitulé «The Snow Forest» et dont les événements se déroulent en Sibérie, a-t-elle déclaré dans un message vidéo publié lundi sur Instagram. «Je ne veux pas ajouter à la douleur de gens qui ont subi et qui continuent de subir des douleurs extrêmes.»

L’écrivaine, qui avait annoncé la sortie de l’ouvrage la semaine dernière, ajoute avoir reçu au cours du week-end un «déferlement de réactions et de réponses de mes lecteurs ukrainiens qui ont exprimé colère, tristesse, déception et peine à l’idée que je décide de publier (…) aujourd’hui, quel qu’en soit le sujet, un livre qui soit situé en Russie».

Incarnée au cinéma en 2010 par Julia Roberts

Ce livre, décrit-elle, «est situé en pleine Sibérie au milieu du siècle dernier et raconte l’histoire d’un groupe d’individus qui décide de se retirer de la société pour résister au régime soviétique et pour défendre la nature face à l’industrialisation». «Je retire ce livre du calendrier de publication», conclut la romancière. «Je travaille sur d’autres projets de livre et j’ai pris la décision de tourner mon attention vers eux.»