Ukraine: Enfants évacués à Koupiansk face à l’offensive russe

Frappes russes 24 heures sur 24

Si l’armée russe n’a jusqu’à présent pas réalisé de percée dans ce secteur, ses troupes y sont à l’initiative, comme près d’Avdiïvka, plus au sud, qu’elles essayent d’encercler depuis plusieurs semaines, au prix de lourdes pertes, selon les observateurs.

Le chef de l’administration militaire d’Avdiïvka, Vitaly Barabach, a une nouvelle fois fait état, jeudi, d’une «situation pas facile» avec des frappes russes «24 heures sur 24», sur les positions ukrainiennes et la ville. «L’ennemi tente d’encercler la ville à la fois par le sud et par le nord. Il utilise beaucoup d’artillerie, de canons antiaériens et l’aviation.»