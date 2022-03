Donation : Guerre en Ukraine: Federer sort de son silence

«Horrifié» par les images venues d’Ukraine, le Bâlois annonce un don pour permettre aux enfants réfugiés de continuer à avoir accès à l’école.

Via son compte twitter, Roger Federer a évoqué publiquement vendredi la guerre russo-ukrainienne pour la première fois. Il annonce un don d’un demi-million de dollars pour les enfants réfugiés.

«Ma famille et moi-même sommes horrifiés de voir ces images venues d’Ukraine et avons le cœur brisé pour toutes ces personnes innocentes qui ont été durement touchées. Nous soutenons la paix.

Nous allons fournir de l’aide aux enfants réfugiés ukrainiens qui en ont besoin, car environ 6 millions d’enfants ukrainiens sont actuellement déscolarisés et nous savons que c’est une période critique pour fournir un accès à l’éducation. Nous voudrions les soutenir face à cette expérience extrêmement traumatisante.

Dans un entretien à l’AFP, l’ancien tennisman Sergiy Stakhovsky, qui avait battu «RF» lors de Wimbledon 2013 et qui patrouille aujourd’hui avec treillis et kalachnikov dans Kiev, avait déclaré à propos du «Maître». «Il m’a dit qu’il souhaitait que la paix revienne vite et qu’il cherchait avec sa fondation à aider les enfants ukrainiens chez eux ou en Suisse».