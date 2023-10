Bombardements russes massifs à Kherson

Drones abattus dans les deux camps

Les forces armées ukrainiennes ont par ailleurs indiqué avoir abattu six drones russes «Shahed» de fabrication iranienne qui avaient été lancés depuis la Crimée, en direction de la région d’Odessa (sud). Quelques heures plus tôt, les autorités russes avaient annoncé avoir abattu huit drones au-dessus de la Crimée, péninsule annexée en 2014 par Moscou et régulièrement visée par des attaques ukrainiennes.

Les assauts ukrainiens contre le territoire russe se multiplient ces derniers mois sur fond de lente contre-offensive entamée par Kiev début juin. La Crimée est régulièrement ciblée, car elle est la base arrière de la flotte russe de la mer Noire et une voie d’approvisionnement clé pour les forces russes occupant le sud et l’est de l’Ukraine.

La Russie lance, elle, des attaques nocturnes quotidiennes contre son voisin ukrainien, et Kiev s’attend à ce qu’elles s’intensifient dans les semaines à venir, accusant Moscou de vouloir, comme l’an dernier, détruire les infrastructures énergétiques du pays pour plonger la population dans le noir et dans le froid. L’armée ukrainienne a dit avoir abattu six drones explosifs Shahed au-dessus d’Odessa. Les débris d’un de ces appareils sont retombés sur le Yacht Club, endommageant des bateaux civils, une école de voile et un hangar. Un missile russe a également été abattu au-dessus de la région voisine de Mykolaïv.