Guerre en Ukraine : Kiev a de nouveau ciblé le pont de Crimée avec des drones

via REUTERS

Moscou a affirmé avoir abattu en mer Noire dans la nuit de vendredi à samedi trois drones navals ukrainiens qui ciblaient le pont de Crimée, une nouvelle attaque attribuée à Kiev qui a revendiqué cette semaine sa première offensive menée avec des drones depuis le territoire russe. Selon le ministère russe de la Défense, les drones ukrainiens ont été détruits vers 2h20 du matin, heure de Moscou (1h20 en Suisse), avant d’atteindre ce pont construit dans la foulée de l’annexion de la Crimée en 2014 et régulièrement pris pour cible par Kiev.

Avant cette offensive supposément déjouée par Moscou, Kiev a revendiqué une victoire symbolique vendredi en affirmant avoir mené cette semaine sa première attaque de drones depuis le territoire russe, où elle avait jusque-là mené des actes de sabotage et des incursions armées. Dans la nuit de mardi à mercredi, des drones ukrainiens ont ainsi visé l’aéroport de la ville de Pskov, à près de 700 kilomètres de l’Ukraine, dans une région frontalière de l’Estonie et de la Lettonie à l’ouest et du Bélarus au sud.