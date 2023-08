L'Ukraine dit avoir détruit un système russe de missiles en Crimée

Selon le renseignement militaire ukrainien, la frappe a eu lieu vers 10h, heure locale (9h en Suisse), près du village d’Olenivka, sur la péninsule de Tarkhankout, dans l’ouest de la Crimée. Diffusant des images filmées au drone d’une importante explosion, cette même source affirme que «le lanceur, les missiles et le personnel ont été éliminés», portant «un coup douloureux au système de défense antiaérienne de l’occupant». Il s’agirait, selon l’Ukraine, d’un système S-400 Trioumf.

Qualité des défenses en question

Depuis des semaines, l’armée ukrainienne multiplie les frappes en Crimée et dans les régions russes frontalières. Les attaques de drones, certains engins atteignant Moscou, sont aussi de plus en plus nombreuses, même si les appareils sont généralement neutralisés, sans faire de victimes ni de gros dégâts.