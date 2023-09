Ukraine: Kiev promet de libérer «chaque centimètre» du pays

Le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov, a juré mercredi de tout faire pour libérer «chaque centimètre» de l’Ukraine occupé par la Russie, peu après le vote du Parlement le confirmant à ses nouvelles fonctions. «Je ferai tout le possible et l’impossible pour la victoire de l’Ukraine, quand nous aurons libéré chaque centimètre de notre pays et chacun des nôtres», a-t-il dit sur sa page Facebook.