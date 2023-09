L'Ukraine reconnaît opérer à l’intérieur du territoire russe

Deux avions militaires russes ont été détruits et deux gravement endommagés dans l’attaque de Pskov.

Kiev s’efforce de porter les hostilités jusqu’en Russie en pleine contre-offensive pour libérer les zones occupées. Les attaques de drones attribuées à l’Ukraine et prenant pour cible tant Moscou que d’autres villes russes sont quasi quotidiennes depuis plusieurs mois, tandis que les forces russes poursuivent leurs bombardements massifs des cités ukrainiennes.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des drones ukrainiens avaient visé l’aéroport de Pskov, une ville russe située à proximité de la frontière de l’Estonie, de la Lettonie et de la Biélorussie, à près de 700 kilomètres de l’Ukraine. «Les drones utilisés pour attaquer la base aérienne de Kresty à Pskov ont été lancés de l’intérieur de la Russie», a assuré le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov sur Telegram.

Le Kremlin ne commente pas

C’est la première fois que Kiev reconnaît opérer à l’intérieur du territoire russe, où se sont produits non seulement de multiples frappes de drones mais aussi des actes de sabotage présumés, en plus d’incursions armées par des combattants russes pro-ukrainiens. «Nous opérons du territoire de la Russie», a insisté Boudanov. Selon The War Zone, le responsable militaire n’a pas voulu dire si l’attaque de Pskov avait été effectuée par ses hommes ou par des Russes agissant pour le compte des Ukrainiens.