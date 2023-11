Kiev sur le point de percer les lignes russes? Le Kremlin muet

Le Kremlin a refusé, lundi, de commenter les informations selon lesquelles l’Ukraine serait en train de consolider des positions sur la rive gauche du fleuve Dniepr, occupée par la Russie, dans l’espoir de percer les lignes russes. Selon des blogueurs russes et ukrainiens et des experts ayant analysé des renseignements de sources ouvertes, l’armée ukrainienne a réussi à ancrer depuis fin octobre, des forces sur la rive occupée du Dniepr, en particulier dans le village de Krynky, dans la région méridionale de Kherson.

Interrogé sur le sujet, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov n’a pas souhaité se prononcer, mais estimé que l’armée russe devait commenter la situation. «Dans ce cas précis nous considérons que nos spécialistes de l’armée peuvent et doivent commenter», a dit Peskov. D’autant qu’un peu plus tôt, les deux agences de presse d’État, Ria Novosti et Tass, avaient annoncé en des termes quasi-identiques un repli russe dans la région du Dniepr, avant d’annuler ces informations en invoquant une «erreur».