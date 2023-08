Guerre en Ukraine: Kiev va recevoir des F-16 du Danemark et des Pays-Bas

«Le Danemark soutient pleinement l’Ukraine»

Le président ukrainien a été accueilli par la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, et le ministre de la Défense, Jakob Ellemann-Jensen. Ils devaient, pendant cette visite, examiner des avions de combat F-16 et faire le point sur le début de la formation des pilotes ukrainiens, a précisé le cabinet de la Première ministre danoise.

«Je suis fière que le président Zelensky et la première dame Zelenska rendent visite au Danemark», a déclaré Mme Frederiksen dans un communiqué peu avant l’atterrissage. «Le Danemark soutient pleinement l’Ukraine et est prêt» à le faire «aussi longtemps que nécessaire», a-t-elle encore dit. Une conférence de presse est prévue.

«Absolument historique»

Mark Rutte a précisé que les Pays-Bas possèdent à ce stade 42 appareils de ce type mais qu’il devrait s’entretenir avec ses partenaires internationaux avant de décider du nombre exact à fournir à Kiev. «Les Pays-bas et le Danemark s’engagent à transférer des F-16 à l’Ukraine (…) une fois que les conditions d’un tel transfert seront remplies», a-t-il déclaré, au côté de Volodymyr Zelensky qui avait atterri plus tôt dimanche dans la base militaire néerlandaise d’Eindhoven (sud) après une visite en Suède.

«C’est absolument historique, puissant et motivant pour nous. Il s’agit d’une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l’Ukraine», lui a répondu Volodymyr Zelensky. «Je suis fier que le Danemark et les Pays-Bas fassent don d’avions de combat F-16 à la lutte pour la liberté de l’Ukraine contre la Russie et son agression dénuée de sens», a réagi, de son côté, dimanche dans un communiqué le ministre danois de la Défense, Jakob Ellemann-Jensen. «Le soutien du Danemark à l’Ukraine est inébranlable et, avec le don d’avions F-16, le Danemark montre la voie à suivre», a-t-il ajouté.