Ukraine: La Pologne honorera les livraisons d’armes à Kiev déjà prévues 

La Pologne, qui avait annoncé arrêter de fournir des armes à l’Ukraine, a affirmé jeudi qu’elle honorerait les livraisons «convenues antérieurement» et s’est dite «prête à discuter» avec Kiev de son embargo sur les céréales. «La Pologne réalise uniquement les livraisons de munitions et d’armements convenues antérieurement. Y compris celles résultant des contrats signés avec l’Ukraine», a déclaré le porte-parole du gouvernement Piotr Müller à l’agence PAP.

Annonce choc et convocation de l’ambassadeur

«Relations étroites»

Jeudi, Kiev et Varsovie ont joué l’apaisement à la faveur d’un entretien entre les ministres de l’Agriculture des deux pays. Côté Kiev, le ministère a assuré que des discussions avec la Pologne auront lieu «dans les prochains jours» et que les deux voisins gardaient «des relations étroites» malgré les vives tensions. «Nous sommes toujours prêts à discuter», a de son côté déclaré le ministre polonais de l’Agriculture, Robert Telus, ajoutant toutefois que «l’intérêt de l’agriculteur polonais (était) le plus important pour nous» et appelant Kiev à abandonner la procédure à l’OMC.