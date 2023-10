La Russie révoque un traité contre les essais nucléaires

«Leur hégémonie ne mènera à rien de bon»

Cette mesure soulève le risque de possibles nouveaux essais nucléaires et d’une accélération de la course aux armements. «Je ne suis pas prêt à dire si nous devons ou pas reprendre les essais», avait aussi dit, début octobre, Vladimir Poutine, qui vantait le développement de nouveaux missiles surpuissants pouvant transporter des ogives nucléaires.

Le chaud et le froid

Depuis le début du conflit en Ukraine, en février 2022, il a soufflé le chaud et le froid quant au recours à l’arme nucléaire. La Russie, depuis la dislocation de l’URSS, n’a pas mené d’essais nucléaires. Le dernier, conduit par l’Union soviétique, remonte à 1990 et celui des Etats-Unis à 1992.

La Russie, la France et le Royaume-Uni l’ont fait, mais ce n’est le cas ni des Etats-Unis, ni de la Chine. Toutefois, ce traité international a permis depuis plus de 25 ans de rendre le monde plus sûr, agissant comme un garde-fou, au moment où le monde craint une course aux armements nucléaires, notamment dans la région Asie-Pacifique.