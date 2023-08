Moscou neutralise des saboteurs ukrainiens

Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé jeudi, avoir éliminé un groupe de saboteurs ukrainiens, en tuant deux et faisant cinq prisonniers, qui s’étaient infiltrés en profondeur dans une région russe frontalière de l’Ukraine. Dans un communiqué, le FSB a indiqué avoir «stoppé», le 30 août, un groupe «de sabotage et de reconnaissance» ukrainien dans la région de Briansk, en collaboration avec la Garde nationale et le ministère russe de l’Intérieur. «Lors d’opérations de combat (…) dans la région de Briansk, deux militaires (ukrainiens) ont été tués, cinq autres ont été faits prisonniers, trois d’entre-eux sont blessés», a détaillé le FSB. «L’objectif des saboteurs était de commettre une série d’actes terroristes retentissants sur des infrastructures militaires et énergétiques», a-t-il ajouté.