La guerre en Ukraine au coeur d’un casse-tête budgétaire pour l’UE

Le coût de la guerre en Ukraine pèse de plus en plus sur le budget de l’Union européenne, devenu un véritable casse-tête pour les Etats membres, désireux de trouver des sources d’économies en période de disette financière.

«Certains disent qu’il ne faut pas dépenser plus»

Si le soutien à Kiev fait l’objet d’une quasi-unanimité, à l’exception de la Hongrie et de la Slovaquie, les 27 ont exposé leurs divisions sur la révision du cadre budgétaire de l’UE, lors d’un sommet jeudi et vendredi à Bruxelles. Alors que leurs comptes nationaux sont affectés par le ralentissement économique, ils rechignent globalement à débourser plus.

Or, il y a urgence à s’entendre sur la révision du financement pour la période 2024-2027. Un accord est ardemment souhaité d’ici au prochain sommet des chefs d’Etat et de gouvernement mi-décembre. Les positions sont «très différentes, nous sommes loin d’un accord», a reconnu la Première ministre estonienne, Kaja Kallas. «Certains pays disent qu’il ne faut pas dépenser plus d’argent, et redéployer des fonds dont nous disposons déjà. D’autres disent que nous avons besoin de fonds supplémentaires parce que nous sommes confrontés à de nouvelles crises». «Le sommet de décembre va être un cauchemar», confie un responsable européen, sous couvert d’anonymat.