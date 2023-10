L’écrivain Marc Levy va diffuser son prochain roman en russe gratuitement

«Il y a autour de Poutine une forme de passivité assortie de fatalisme qui me désole et me terrifie», a déclaré Marc Lévy.

Le roman de celui que l’éditeur Robert Laffont présente comme «l’écrivain français le plus lu dans le monde, avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus et des traductions en 50 langues», doit également être traduit en ukrainien, publié par les éditions Stary Lev.

Un enfant disparaît près la Crimée annexée

«La Symphonie des monstres», qui paraît en français le 17 octobre, raconte une disparition d’enfant à Rykove, un village du sud de l’Ukraine, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec la Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie en 2014. L’intrigue prend un tour politique quand la mère et la grande sœur de ce garçon explorent les secrets cachés par l’armée russe et ses affidés.

Marc Levy a dit au «Monde» toute la sympathie qu’il avait pour ses lecteurs russes, dont il garde de très bons souvenirs lors de ses voyages promotionnels à Moscou. «Une partie de la population russe n’est plus capable de penser par elle-même. Il y a autour de Poutine une forme de passivité assortie de fatalisme qui me désole et me terrifie. Des enfants arrachés à leurs parents, j’espère que c’est un sujet qui interdit définitivement toute possibilité de l’excuser», a-t-il expliqué.