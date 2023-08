Le ministre ukrainien Kouleba ne mâche pas ses mots

Le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, Jose Manuel Albares (1er rang, 4e depuis la gauche), et le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell (1er rang, 5e depuis la gauche), posent pour une photo de famille avec le reste des représentants de l’UE lors d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE qui s’est tenue à Tolède le 31 août 2023, dans le cadre de la Présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne.

La contre-offensive ukrainienne lancée en juin dans l’Est et le sud s’avère très difficile, avec des avancées réduites en termes de km2. Elle doit notamment faire face aux solides défenses russes, faites de tranchées, de pièges antichars et de champs de mines établis sur des centaines de kilomètres.

Pessimiste sur l’accord des céréales

Le ministre ukrainien a par ailleurs estimé que la rencontre à venir entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour la reprise de l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes était «presque la dernière chance» pour Moscou de revenir dans le pacte. La Russie a mis fin en juillet à l’accord par lequel l’Ukraine pouvait exporter ses céréales et menace depuis d’attaquer des navires au départ de l’Ukraine en mer Noire. L’Ukraine dépend désormais de routes terrestres et d’un port fluvial peu profond, ce qui limite considérablement ses volumes d’exportation de céréales. La Turquie tente de faire revivre l’accord initial, dans l’espoir de l’utiliser comme tremplin pour des négociations de paix plus larges entre Kiev et Moscou.