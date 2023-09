Guerre en Ukraine: attaque massive de drones dans le Sud

L’attaque s’est déroulée pendant trois heures et demie et n’a fait ni victime ni blessé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan retrouve lundi à Sotchi (sud-ouest de la Russie) son homologue russe Vladimir Poutine. Ils doivent discuter d’une reprise à temps pour la récolte d’automne de l’accord céréalier dont Moscou est sorti en juillet. Négocié sous l’égide de l’ONU, il vise à protéger les exportations céréalières via les ports ukrainiens sur la mer Noire. Erdogan espère faire de ces entretiens un tremplin en vue de négociations de paix plus larges entre Kiev et Moscou, alors que l’Ukraine se trouve en pleine contre-offensive.

Dans la région méridionale d’Odessa, déjà visée par une autre attaque durant la nuit précédente, le gouverneur local Oleg Kiper a annoncé lundi matin sur Telegram que «dix-sept drones ont été abattus par nos forces de défense aérienne». «Dans plusieurs localités du district d’Izmaïl, des entrepôts et des bâtiments de production, des machines agricoles et des équipements d’entreprises industrielles ont été endommagés», a-t-il ajouté. L’attaque s’est déroulée pendant trois heures et demie et n’a fait ni victime ni blessé.