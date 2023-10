Les ministres européens promettent un soutien durable à Kiev

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba (gauche) et le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, devant les journalistes.

Tracer les lignes d’un «soutien durable» à l’Ukraine: tel est l’objectif des ministres des Affaires étrangères de l’UE réunis lundi, à Kiev. Face à une contre-offensive ukrainienne lente et les craintes d’une baisse du soutien occidental à l’Ukraine, il s’agit aussi de montrer à la Russie qu’elle «ne doit pas compter» sur la «lassitude» de l’Union européenne, a expliqué la ministre française Catherine Colonna. Un message qui a été immédiatement contredit par le Kremlin, persuadé que cette «lassitude» va «s’accroître dans différents pays».

«Je convoque aujourd’hui les ministres des Affaires étrangères à Kiev, première réunion de tous les 27 pays membres en dehors de l’UE», a annoncé le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell sur X, se félicitant de cette «réunion historique» en Ukraine, «pays candidat et futur membre». Borrell a cependant précisé qu’il s’agissait d’une rencontre «informelle» qui «n’a pas pour but d’aboutir à des conclusions et à des décisions concrètes».