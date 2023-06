Guerre en Ukraine: les procès d’opposants s’enchaînent en Russie

«On s’efforce d’en faire presque un terroriste»

L’étau a mis un an à se refermer sur Alexandre Bakhtine, un musicien et défenseur de l’environnement de 51 ans. En mars et avril 2022, il publie trois messages sur le réseau social russe VKontakte dénonçant la campagne militaire en Ukraine, évoquant des victimes civiles et mettant en cause Vladimir Poutine. En mars 2023, cet habitant de Mytichtchi, une ville de la banlieue de Moscou, est soudain arrêté et placé en détention provisoire: accusé d’avoir diffusé de «fausses informations» sur l’armée russe, il risque jusqu’à 10 ans de prison.