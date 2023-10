Les contre-attaques de l'Ukraine sont un «échec», selon Moscou

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a assuré mardi que les tentatives ukrainiennes de percer les défenses russes sur les fronts Est et Sud avaient «échoué», près de quatre mois après le début de la contre-offensive des forces de Kiev. Il a fait allusion aux opérations de l’Ukraine dans les régions de Verbove et Robotyne, deux villages dans le Sud de l’Ukraine où se déroulent depuis des mois de violents combats et où Kiev a justement revendiqué une avancée de ses troupes dans la zone de la première ligne de défense russe.