L’impitoyable général russe Sourovikine démis de ses fonctions

Surnommé le «général Armageddon» pour ses méthodes brutales, Sergueï Sourovikine est l’un des commandants emblématiques de l’assaut russe contre l’Ukraine. Mais ses liens avec le groupe paramilitaire Wagner et son chef Evguéni Prigojine ont eu raison de lui. «Le général d’armée Sergueï Sourovikine a été démis de ses fonctions», a affirmé mercredi l’agence de presse d’Etat Ria Novosti, citant une source au fait des mouvements internes à l’armée.

Depuis la rébellion avortée de Wagner, cet influent général avait disparu de l’espace public, signe de son déclassement selon les experts. Dans la nuit du 23 au 24 juin, alors qu’ Evguéni Prigojine vient d’appeler à renverser le commandement militaire russe et que ses mercenaires foncent vers Moscou, Sergueï Sourovikine apparaît dans une vidéo, crâne rasé, allure martiale, une arme posée sur la cuisse droite.

«Je m’adresse aux combattants et chefs du groupe Wagner (…) Nous sommes du même sang, nous sommes des guerriers. Je (vous) demande de vous arrêter», dit-il, de son élocution lente, le visage mal rasé, en fixant sévèrement la caméra. «Avant qu’il ne soit trop tard», insiste-t-il.

Réputé impitoyable

Moins de 24 heures plus tard, Evguéni Prigojine fait marche arrière et part en exil au Bélarus. Mais l’appel à la raison de Sergueï Sourovikine, publié très rapidement et jugé contraint par certains observateurs, n’a pas suffi à éviter au général sa mise à l’écart, tant il était lié à Wagner.