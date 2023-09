Guerre en Ukraine : L’Otan cherche la parade face aux drones 

Un petit drone survole ce qui ressemble à une excavation. L’explosion qui suit est clairement visible même si l’image n’est pas parfaite: le drone vient de larguer une grenade sur une tranchée ukrainienne. Projetée sur un écran géant, la vidéo est destinée à un parterre de militaires de plusieurs pays européens, de responsables de l’Otan et d’entreprises de défense, tous réunis cette semaine sur la base militaire de Vredepeel, aux Pays-Bas.

Ces drones sont «petits, rapides et trouver la parade est complexe», explique l’ancien commandant de l’armée de l’air néerlandaise, Willem Koedam, expert auprès de l’Otan en «C-UAS», l’acronyme anglais pour la défense anti-drones. Complexe mais pas impossible. Pas moins de 57 entreprises ont fait le voyage pour présenter leurs produits, censés permettre de contrer presque toutes les menaces, du drone acheté dans le commerce au Shahed 136 iranien utilisé par l’armée russe en Ukraine .

Drones contre drones

«Le meilleur moyen de «tuer» un Shahed, c’est un jet», autrement dit un drone de taille comparable, assure Ludwig Fruhauf, patron de DDTS, une entreprise allemande spécialisée dans la défense anti-drones. Son jet peut voler à plus de 500 km/h quand un Shahed dépasse à peine les 180 km/h. Et surtout, il coûte beaucoup moins cher qu’une roquette standard utilisée par la défense anti-aérienne classique, assure-t-il.

Mais la menace vient aussi de drones beaucoup plus petits. Ils peuvent tuer. Mais aussi provoquer de gros dégâts sur des infrastructures essentielles comme des centrales thermiques ou des stations de pompage, explique Matt Roper, un des responsables de l’Agence de communications et d’information de l’Otan (NCI), qui regroupe les experts en technologie et cybersécurité de l’Alliance.