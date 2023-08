Ukraine: Moscou lance des scrutins dans les territoires occupés

La Russie a lancé, jeudi, le vote anticipé dans des territoires ukrainiens qu’elle occupe, dans le cadre d’élections organisées dans de nombreuses régions russes, selon l’agence de presse d’État Tass. Moscou occupe un peu moins de 20% du territoire ukrainien: la Crimée, annexée en 2014, ainsi que l’essentiel de la région de Lougansk et une partie de celles de Donetsk, Zaporijjia et Kherson.

Les scrutins dans ces zones, dénoncés par l’Ukraine, se déroulent en soi le 10 septembre, mais les autorités d’occupation organisent un «vote anticipé» à compter de jeudi dans les régions de Donetsk et Zaporijjia, et à partir du 2 septembre dans celles de Kherson et Lougansk. Il s’agit d’y désigner des députés régionaux et des élus municipaux.